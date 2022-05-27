"Мариуполю" и "Десне" закрепили места в УПЛ
Футбольным клубам "Мариуполь" и черниговской "Десне" закрепили места в Украинской Премьер-лиге
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Сегодня, 27 мая, впервые с 24 февраля прошел оффлайн-сбор участников Украинской Премьер-лиги. Главной темой для обсуждения была перспектива продления чемпионата Украины по футболу, возможная дата старта сезона и его формат.
"Имела место конструктивная дискуссия, но все клубы единогласно сошлись в главном вопросе: футболу в Украине — быть! Окончательное решение по формату Чемпионата, стране проведения и игровому календарю будет принято по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями", – прокомментировали свое решение в УПЛ.
Также было принято решение о невозможности команд "Десна" (Чернигов) и "Мариуполь" участвовать в следующем сезоне. Было решено закрепить за этими командами места в УПЛ. Все участники встречи единогласно поддержали эту инициативу.
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