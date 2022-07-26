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Главная Общество Мариупольцы задыхаются от дыма из-за поджога оккупантами местности вокруг реки Кальчик, - горсовет

Мариупольцы задыхаются от дыма из-за поджога оккупантами местности вокруг реки Кальчик, - горсовет

26 июля, 2022 вторник
16:24
Общество

В Мариуполе оккупанты попытались произвести зачистку поймы реки Кальчик у моста в Экстрим-парке путем "контролируемого поджога"

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Поджог сработал, правда с контролем возникла проблема. В результате люди в городе задыхаются дымом", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в Мариуполе рашисты предлагают людям воду с фекалиями, которую называют питьевой и очищенной.

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