Мариупольцы задыхаются от дыма из-за поджога оккупантами местности вокруг реки Кальчик, - горсовет

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Поджог сработал, правда с контролем возникла проблема. В результате люди в городе задыхаются дымом", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе рашисты предлагают людям воду с фекалиями, которую называют питьевой и очищенной.

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