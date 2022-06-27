Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что такие ловушки появились вблизи 17 микрорайона.

"Мариупольцы находятся в гетто, без нормальной питьевой воды и еды. Они не могут уехать из города. Колаборанты устроили настоящие голодные игры для них. Довели жителей до того, что они вынуждены охотиться на голубей. Это издевательство над людьми, которые до войны жили полноценной жизнью - не знали, что такое голод или недостаток питьевой воды. Эти ужасные вещи происходят в 21 веке в сердце Европы, на глазах всего мира. Это геноцид украинского народа от государства-террориста", - прокомментировал мэр города Вадим Бойченко.

Кроме того, директор Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Александр Лазаренко отметил, что употребление мяса голубей в пищу опасно для здоровья, поскольку это может спровоцировать развитие тяжелых инфекционных заболеваний.

"Голуби - это рассадник многих вирусных, бактериальных и грибковых болезней. В связи с чем мясо может быть инфицировано. От него можно заболеть гистоплазмозом, энцефалитом, орнитозом, сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими опасными болезнями. Такие заболевания особенно опасны для детей и пожилых людей. При отсутствии надлежащей медицинской помощи, это может привести даже к летальным случаям", - подчеркнул врач.