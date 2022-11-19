Мариупольцы выискиваются в очереди в банкоматы и почту, безналичного расчета у города нет
Советник мэра Мариуполя опубликовал утреннее видео из города: из-за отсутствия безналичного расчета жители стоят в очередях в почтовые отделения и банкоматы
Видео советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в телеграмме.
Андрющенко пишет, что обналичивание в оккупированном городе стало настоящим испытанием: местные жители выискиваются в длинные очереди, чтобы получить деньги из банкоматов или в почтовых отделениях.
"При де-факто отсутствии безналичного обращения, привычных расчетов картой и других благ цивилизации времен Украинского контроля до оккупации - простые действия превращаются в челлендж. Издевательства над украинцами в оккупированном Мариуполе не имеют ни предела, ни точки остановки", - отмечает Петр Андрющенко.
- Напомним, что вчера, 18 ноября, Петр Андрющенко в эфире Эспрессо сообщил об увеличении количества военных РФ в городе в 7-10 раз.
- 7 ноября советник мэра Мариуполя писал, что оккупанты возводят линию обороны вокруг города.
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