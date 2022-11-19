Видео советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в телеграмме.

Андрющенко пишет, что обналичивание в оккупированном городе стало настоящим испытанием: местные жители выискиваются в длинные очереди, чтобы получить деньги из банкоматов или в почтовых отделениях.

"При де-факто отсутствии безналичного обращения, привычных расчетов картой и других благ цивилизации времен Украинского контроля до оккупации - простые действия превращаются в челлендж. Издевательства над украинцами в оккупированном Мариуполе не имеют ни предела, ни точки остановки", - отмечает Петр Андрющенко.