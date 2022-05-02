"Мариупольцы уверены, что россияне маршируют по Крещатику, а Харьков под контролем РФ": советник мэра об информационной блокаде города оккупантами

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram.



"Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу. Можно удивляться, но мариупольцы сейчас в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем России и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт. Более того, для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео", - сказал Андрющенко.



По его словам, снимать что-то на камеру можно, только получив разрешение российских солдат. При выезде из города также проверяют и удаляют контент, который россияне считают запрещенным.



"Именно поэтому мы удивляемся "картинкам мирной жизни", а мариупольцы ужасаются тому, что "Зеленский назвал всех мариупольцев предателями и пообещал тюрьму каждому". Поэтому мы продолжим рассказывать правду о Мариуполе. И просим всех присоединяться к Потоку правды. Информация - это оружие. Помните это!" – добавил советник мэра.

За два месяца оккупации Мариуполя россияне убили там вдвое больше людей, чем нацисты за два года во время Второй мировой войны.

Оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении непризнанной "ДНР".

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