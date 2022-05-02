"Мариупольцы уверены, что россияне маршируют по Крещатику, а Харьков под контролем РФ": советник мэра об информационной блокаде города оккупантами
Россияне информационно заблокировали Мариуполь. Оккупанты запрещают фотографировать и снимать видео и распространяют ложь
Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram.
"Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу. Можно удивляться, но мариупольцы сейчас в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем России и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт. Более того, для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео", - сказал Андрющенко.
По его словам, снимать что-то на камеру можно, только получив разрешение российских солдат. При выезде из города также проверяют и удаляют контент, который россияне считают запрещенным.
"Именно поэтому мы удивляемся "картинкам мирной жизни", а мариупольцы ужасаются тому, что "Зеленский назвал всех мариупольцев предателями и пообещал тюрьму каждому". Поэтому мы продолжим рассказывать правду о Мариуполе. И просим всех присоединяться к Потоку правды. Информация - это оружие. Помните это!" – добавил советник мэра.
- За два месяца оккупации Мариуполя россияне убили там вдвое больше людей, чем нацисты за два года во время Второй мировой войны.
- Оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении непризнанной "ДНР".
- В Мариуполе оккупанты заставляют учеников писать в тетрадях, что их город – это часть Ростовской области РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 32.61Продажа 33.76
- Актуальное
- Важное