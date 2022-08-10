Мариупольцы находят вражеские мины на детских площадках, - горсовет
Городской совет Мариуполя сообщает, что оккупанты в городе размещали мины даже на детских площадках, где местные жители продолжают их находить
Об этом сообщает мэрия города.
Отмечается, что на сегодняшний день большинство дворов и домов города остаются не обследованными и не разминированными. Городской совет призывает жителей внимательно передвигаться по городу и не приближался к неизвестным предметам.
"Также призываем не соглашаться на предложения оккупантов работать над разминированием. Пусть они убирают за собой и рискуют собственной жизнью, а не вашей!" - говорится в сообщении мэрии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.76
Покупка 38.76Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное