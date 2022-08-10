Об этом сообщает мэрия города.

Отмечается, что на сегодняшний день большинство дворов и домов города остаются не обследованными и не разминированными. Городской совет призывает жителей внимательно передвигаться по городу и не приближался к неизвестным предметам.

"Также призываем не соглашаться на предложения оккупантов работать над разминированием. Пусть они убирают за собой и рискуют собственной жизнью, а не вашей!" - говорится в сообщении мэрии.