Мариупольцы массово гибнут из-за антисанитарии и отсутствия лечения, - советник мэра
В Мариуполе на месте эксгумированных могил сразу появляются новые и люди массово погибают из-за нервных срывов, антисанитарии и отсутствия лечения
Об этом в телеграме сообщил Петр Андрющенко.
"Мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности. Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности такой, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые", - заметил он.
Показатель смертности не уменьшается. Горожане гибнут не от обстрелов, а от последствий оккупации.
"Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе. Только общая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников России", - подчеркнул Петр Андрющенко.
- По информации горсовета, в Мариуполе более 10 тыс. жителей могут умереть из-за болезней и антисанитарии до конца 2022 года.
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