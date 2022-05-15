Об этом в телеграме сообщил Петр Андрющенко.

"Мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности. Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности такой, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые", - заметил он.

Показатель смертности не уменьшается. Горожане гибнут не от обстрелов, а от последствий оккупации.

"Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе. Только общая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников России", - подчеркнул Петр Андрющенко.

По информации горсовета, в Мариуполе более 10 тыс. жителей могут умереть из-за болезней и антисанитарии до конца 2022 года.

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