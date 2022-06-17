Мариупольцы из-за нехватки воды вынуждены стирать вещи в воронках от авиабомб

Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .

"Мариупольцы стирают вещи в "кратерах" от авиабомб. Для тысяч людей заполненные дождевой водой ямы – единственный способ помыться и постирать одежду", - отметили в ведомстве.

В горсовете назвали квестом на выживание жизни горожан, ведь им нужно искать питьевую воду и еду.

17 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты не решают проблемы с водоснабжением. Очереди за водой увеличиваются, а горожане извлекают ее преимущественно из уличных рек.

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