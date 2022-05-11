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Главная война с Россией Мариупольцев, не прошедших "фильтрацию", отправляют в бывшую колонию "Изоляция" в Донецке, - советник мэра Мариуполя Андрющенко

Мариупольцев, не прошедших "фильтрацию", отправляют в бывшую колонию "Изоляция" в Донецке, - советник мэра Мариуполя Андрющенко

11 мая, 2022 среда
19:23
война с Россией

Мариупольцев, которые признаны "неблагонадежными" в фильтрационных лагерях доставляют в концлагеря

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Всех, кто не прошел фильтрацию и кто признан "неблагонадежным" в фильтрационных лагерях под Мариуполем доставляют в помещение бывшей исправительной колонии №52 в с. Оленивка Донецкой области (оккупированная территория с 2014 года) или в известную тюрьму "Изоляция" в Донецке, - говорится в сообщении.

Отмечается, что колония в Оленивке для людей, которые не проходят службу в рядах ВСУ, НГУ и т.д. Там держат родных военных, бывших работников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, просто вызывавших подозрение. Минимальный срок заключения 36 суток.

Помещение тюрьмы переполнено при плановом лимите колонии в 850 человек. По словам свидетелей, в настоящее время там содержится не менее 3 тыс. Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Кормят не каждый день. Туалетом можно пользоваться только раз в сутки. Пребывание на открытом воздухе не предусмотрено.

Все это сопровождается многочасовыми допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству. Наблюдаются массовые исчезновения людей после допросов.

По истечении 36 суток могут быть отпущены, предварительно заставляя подписывать неизвестные бумаги.

  • Напомним, в Мариуполе более 10 тыс. жителей могут умереть из-за болезней и антисанитарии до конца 2022 года, говорят в горсовете. По словам мэра города Вадима Бойченко, часть горожан вернулась в Мариуполь из близлежащих поселков, ведь из-за жесткой фильтрации кафиры не выпускают их на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

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геноцид
Мариуполь
концлагерь
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