Вчера еще досыпалось, а тут шепот из маленького приемника под ухом: "За журналистов, писателей и публицистов Господу помолимся" – на волне религиозного радио "Мария". "Чтобы несли слово правды, имели достоинство и не знали страха в борьбе со злом". И дремота ушла из-под моего плота – от удивления, потому что наверное впервые услышала в эфире молитву за людей моей профессии.

Я просто не знала, что в григорианском календаре 24 января – день памяти святого Франциска Сальского, покровителя журналистов и писателей, который, говорят, умел делать правильные выводы из сложных ситуаций. Не знала, что с этим связана молитва, а просто подумала: очень сильно, что священник вспомнил о тех, кто работает со словом. Вспомнил, кстати, в день памяти Уинстона Черчилля - 24 января 1965 в 90-летнем возрасте он ушел в засветы. Он, в частности, и благодаря искусному владению словом вошел в историю как один из величайших лидеров XX века, эксцентричный гений мировой политики…

Помолиться за журналистов, публицистов и писателей своевременно. Ибо, подумала я, священник, вероятно, знает о репрессиях против украинского слова – так называемых "ликвидационных" списках: оккупационный режим ЛНР составил список "литературы экстремистского характера, отражающей идеологию украинского национализма". Книги приписаны изымать из библиотек на оккупированной территории. В списке 365 наименований.

Читая эти книги – художественные, публицистические, научно-популярные – человек способен самостоятельно прийти к выводу, почему цивилизационный выбор Украины – демократическое, европейское развитие, а не тьмутаракань рашистского, "русскомировского" путинизма

Просмотрела перечень, составленный местными знатоками украинской литературы по указанию оккупанта и в угоду ему: там современные украинские произведения, в которых свободная от российской цензуры информация об украинской истории и современности. И читая эти книги – художественные, публицистические, научно-популярные – человек способен самостоятельно прийти к выводу, почему цивилизационный выбор Украины – демократическое, европейское развитие, а не тьму таракань рашистского, "русскомировского" путинизма. Поэтому в том списке и просто качественная украинская художественная литература, без "идеологии" и "политики", потому что сказанное "по-человечески, по-душам" и сказанное порядочным человеком вредит больше всего.

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Поэтому и книга Галины Вдовиченко "Мариупольский процесс" будет репрессирована на оккупированных украинских землях. Вам ничего больше не нужно читать из того расстрельного списка – только этот роман. Ничего больше, чтобы понять абсурдность и цинизм "зачистки" полок украинских библиотек в оккупации. Меня это так ошеломило. Хотя… А каких еще предписаний и действий можно ожидать от подопытных, обрабатываемых кремлевскими "министерствами правды"?

Роман "Мариупольский процесс" увидел свет в 2015-ом, во "время АТО". Это светлый и сентиментальный рассказ о путаных судьбах, о любви и надежде, о преодолении ненависти. Да-да, это очень вредное чтиво с точки зрения российских пропагандистов, сценаристов "денацификации" Украины, маньяков геноцида. Ведь работают такие книги не на раздор, а на соборность, на взаимопонимание между людьми из разных регионов Украины.

В романе Галины Вдовиченко читателю говорит не плакат, не лозунг политтехнологов, а сама жизнь. Писательница знает, о чем пишет. Я знаю, что она знает, потому что мы работали во львовской газете "Высокий Замок" и пережили вместе немало политических "историй". Ее стихией всегда были "человековедение" культура, искусство, хорошие книги. Галина Вдовиченко не мутит, не играет в политтехнологии по чертежам жуликоватых арестовичей. Здесь усилия не на "разделяй и властвуй"... В аннотации к "Мариупольскому процессу" есть такие слова: "Все как на войне: потери, боль, снова потери... Роману и Ольге судились не лучшие времена для встречи. Пленный укр и сепаратистка — есть ли острое противоречие в событиях лета 2014 года? Но бездна, которая казалась непреодолимой, постепенно исчезает. Потому что в жизни существует нечто гораздо важнее ненависти...".

Преодоление бездны и ненависти – вредно с точки зрения оккупантов, адептов "русского мира". Их "инженеры человеческих душ" (напомню это сталинское определение советских, подневольных, покорных писателей) заточены на войну и уничтожение Украины и украинцев

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Вот что страшно для оккупанта, вот почему "изъять!". Преодоление бездны и ненависти – вредно с точки зрения оккупантов, адептов "русского мира". Их "инженеры человеческих душ" (напомню это сталинское определение советских, подневольных, покорных писателей) заточены на войну и уничтожение Украины и украинцев.

Подумала еще и о чем. Галина много ездила к востоку Украины, ее знали в библиотеках Мариуполя. И кто-то из знавших донес: книга вредна. Тот кто хорошо осведомлен "с материалом". Как в песне Высоцкого (извините за цитирование на русском): "А до войны вот этот падеж немецкий парень брал с тобой. Он падал вниз, но был спасен". Это кто-то из библиотекарей выслужился…

Поделилась этим мнением с мужем, а он: "Можно их пожалеть, потому что они под оккупацией, и эти списки для них – вопросы жизни и смерти, Это все страх". Пожалеть можно. А простить?

Ищем опору в истории и в жизни, чтобы страх не вел нас в рабство.

Именно в эти дни, когда украинский Фейсбук активно обсуждал "ликвидационные" списки Лугандонии, я дочитывала книгу Бориса Джонсона "Фактор Черчилля. Как один человек сменил историю". Там есть вывод о "бороться несмотря ни на что". А еще вот такие слова Бориса Джонсона: "Помню, когда мне было где-то 15 лет, я читал очерк психолога Энтони Сторра, в котором он утверждал, что самой большой и важной была победа Черчилля над самим собой... А когда покорен собственный страх, нетрудно покорить и все остальное".

Специально для Еспресо

Об авторе. Татьяна Вергелес, журналистка, редактор.

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