Мариупольский государственный университет возобновляет работу в Киеве

Об этом сообщил Мариупольский горсовет.



"Мариупольский государственный университет возобновляет свою работу в Киеве", – говорится в заявлении.



По словам ректора МГУ Николая Трофименко, сейчас цель - сохранить преподавателей, студентов и научную базу университета, чтобы после полного освобождения вернуться в Мариуполь.



"Также на базе университета вместе с городскими властями Мариуполя планируем развертывать большой центр помощи нашим землякам. Мечта о мирном и восстановленном Мариуполе продолжает жить в сердцах мариупольцев. Верим, что так и будет", - добавил он.

Напомним, в Ровно заработал эвакуированный Луганский медицинский университет.

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