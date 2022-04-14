Мариупольский государственный университет возобновляет работу в Киеве
В Киеве заработал Мариупольский государственный университет, на базе которого будет создан центр помощи мариупольцам
Об этом сообщил Мариупольский горсовет.
"Мариупольский государственный университет возобновляет свою работу в Киеве", – говорится в заявлении.
По словам ректора МГУ Николая Трофименко, сейчас цель - сохранить преподавателей, студентов и научную базу университета, чтобы после полного освобождения вернуться в Мариуполь.
"Также на базе университета вместе с городскими властями Мариуполя планируем развертывать большой центр помощи нашим землякам. Мечта о мирном и восстановленном Мариуполе продолжает жить в сердцах мариупольцев. Верим, что так и будет", - добавил он.
- Напомним, в Ровно заработал эвакуированный Луганский медицинский университет.
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