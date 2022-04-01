Мариупольский горсовет приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ и "Партии Шария"

Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

"В связи с введением в действие указом Президента Украины от 19 марта 2022 г. №153/2022 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 г. «Об приостановлении деятельности отдельных политических партий», руководствуясь ст. 26, 59 ЗУ «О местном самоуправлении в Украине», городской совет решил приостановить на период действия военного положения любую деятельность депутатов Мариупольского городского совета VIII созыва, являющихся членами политических партий «ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» и «ПАРТИЯ ШАРИЯ», – в решении горсовета.

Также отмечено, что сессия прошла в формате онлайн.

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