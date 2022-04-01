Мариупольский горсовет приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ и "Партии Шария"
На внеочередной сессии местного совета Мариуполя приостановлены полномочия депутатов ОПЗЖ и «Партии Шария» на период военного положения
Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
"В связи с введением в действие указом Президента Украины от 19 марта 2022 г. №153/2022 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 г. «Об приостановлении деятельности отдельных политических партий», руководствуясь ст. 26, 59 ЗУ «О местном самоуправлении в Украине», городской совет решил приостановить на период действия военного положения любую деятельность депутатов Мариупольского городского совета VIII созыва, являющихся членами политических партий «ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» и «ПАРТИЯ ШАРИЯ», – в решении горсовета.
Также отмечено, что сессия прошла в формате онлайн.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения. Депутаты от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Ужгородском городском совете написали заявления на выход из фракции. В Одесском райсовете депутаты фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" заявили о прекращении деятельности. Оккупанты назначили "мэром" Энергодара коллаборанта из ОПЗЖ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное