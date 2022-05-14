Политик рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня состоялась внеочередная, 19-я сессия городского совета в онлайн формате, на которой Мариупольский городской совет подготовил обращение к Министерству иностранных дел Украины о поддержке в решении вопроса о спасении наших военных с Азовстали", - отметил Кильдишов.

Депутат добавил, что украинских защитников необходимо спасать, если не военным путем, то прилагать все усилия на дипломатическом уровне.

"Мы все понимаем, что сейчас сложно решить вопрос деблокады Мариуполя военным путем, поэтому нужно предпринимать максимальные усилия на дипломатической площадке. Военные, которые находятся на Азовстали - это наши герои, за которых мы боремся всей страной", - отметил Ярослав Кильдишов.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что, по состоянию на 13 мая, Украина зарегистрировала 850 военных преступлений России . Бойченко также напомнил о других военных преступлениях россиян в Мариуполе - бомбардировке роддома, расстреле людей в очереди за водой, уничтожении продуктовых складов, городского автобусного парка и т.д.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Мариуполе почти 170 тыс. жителей страдают от голода.

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) заявил, что российские войска с помощью авиации продолжают массированные бомбардировки завода "Азовсталь" , где находятся многие раненые украинские защитники.

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