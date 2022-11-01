Об этом информирует Государственное бюро расследований.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении пяти стражей порядка из Мариуполя, которые добровольно заняли должности в незаконно созданных оккупантами органах", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в июне три правоохранителя проигнорировали приказ руководства покинуть временно оккупированную РФ территорию. Далее злоумышленники согласились занять должности в так называемой милиции "ДНР".

Еще два правоохранителя после захвата Мариуполя также начали сотрудничать с рашистами.

"В дальнейшем все они приняли присягу на верность РФ и давали комментарии пропагандистским СМИ россиян, оправдывая действия захватчиков", - разъясняют в ДБР.

Пятеро правоохранителей обвиняются в добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

13 октября охранника боевика штурмового батальона "ДНР" "Сомали" с позывным Гиви приговорили к 13 годам заключения за госизмену и участие в террористической организации.

В Украине будут судить россиянина, который охранял окружение экс-главаря "ЛНР", участвовал в полномасштабной войне и попал в плен в ВСУ.

Дончанина, участвовавшего в боях против Вооруженных Сил Украины оператором танка в Мариуполе, будут судить за госизмену.

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