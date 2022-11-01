Мариупольских правоохранителей, перешедших на сторону оккупантов, будут судить за госизмену
После оккупации начали работать на русских оккупантов. Пятерых правоохранителей из Мариуполя будут судить за госизмену
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении пяти стражей порядка из Мариуполя, которые добровольно заняли должности в незаконно созданных оккупантами органах", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в июне три правоохранителя проигнорировали приказ руководства покинуть временно оккупированную РФ территорию. Далее злоумышленники согласились занять должности в так называемой милиции "ДНР".
Еще два правоохранителя после захвата Мариуполя также начали сотрудничать с рашистами.
"В дальнейшем все они приняли присягу на верность РФ и давали комментарии пропагандистским СМИ россиян, оправдывая действия захватчиков", - разъясняют в ДБР.
Пятеро правоохранителей обвиняются в добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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