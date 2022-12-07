Мариуполь замерзает: в городских домах вода превращается в лед

Об этом информировал Мариупольский горсовет в телеграммах.

Городской совет публикует фотографии жителей Мариуполя: вода в жилых домах замерзает в кранах и поилках для животных.

"Вот в каких условиях живут жители города под оккупацией. Вода из крана просто замерзла, как и в миске кота", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что в квартирах Мариуполя отсутствует отопление, так что "люди просто выживают".

"Жалобы и просьбы о помощи ничего не дают. Город замерзает", - резюмирует пресс-служба.

Напомним, 6 декабря Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, сообщил , что оккупанты собираются снести около тысячи домов в городе.

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