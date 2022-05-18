Мариуполь взял на себя базовую атаку врага, - военнослужащий ВСУ Руслан Кошулинский

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Это эмоция московитов по отношению к Мариуполю и его защитникам. Был политический приказ взять любой ценой Мариуполь и уничтожить наших бойцов. Поэтому военное командование врага оттянуло свои силы именно на Мариуполь. Учитывая то, что город был подготовлен и наши ребята готовились дольше к военным действиям там, противнику ничего не удавалось.И чем дальше они втягивались в городскую войну, тем больше оттягивали своих вооруженных сил именно в Мариуполь, да там и застряли. Соответственно, у нас было время переосмыслить и подготовиться и под Киевом, и под Харьковом, и на Донецком и Луганском направлениях – это огромный плюс для ВСУ. Мариуполь взял на себя базовую атаку, моральную атаку и огромное преимущество по количеству военных с московской стороны, которые не пошли на другие направления, в частности и на Киев", - отметил военнослужащий Кошулинский.



Боец ВСУ отметил, что полностью согласен с паном министром обороны Резниковым, который резонно отметил, что защитники Мариуполя своим героизмом удержали врага , превосходившего их в десять раз своими силами.



Руслан Кошулинский добавил: "Представляете, какая была " накачка " московитов, что они не могут взять Мариуполь. Для них это была катастрофа, поэтому они бросали и бросали туда все свои силы, чтобы взять город. Обещали Путину взять Мариуполь, но почти три месяца не могли этого сделать".



Кошулинский подчеркнул, что отдает полностью дань уважения защитникам Мариуполя, которые взяли на себя этот удар.

15 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Путин не соглашается на эвакуацию защитников металлургического комбината в Мариуполе.

16 мая экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в эфире Еспресо заявил, что эвакуация раненых с Азовстали началась .

Перед тем оккупанты распространяли фейк , якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом".

Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1,5 миллиона подписей .

Вечером 16 мая 2022 г. стало известно, что с Азовстали выехали 10 автобусов с защитниками комбината

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