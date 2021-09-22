"Мариуполь" в серии пенальти выбил "Волынь" из Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Команды не смогли определить сильнейшего в основное время, поэтому пришлось играть овертайм, а затем и бить серию пенальти. Команды выполнили по 9 ударов, победу одержал "Мариуполь" (6:5).

"Мариуполь" теперь сыграет в 1/8 финала Кубка Украины, эта стадия запланирована на 27 октября.

Кубок Украины

1/16 финала

22 сентября

"Волынь" - "Мариуполь" 0:0 (серия пенальти - 5:6)

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