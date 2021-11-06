"Мариуполь" в меньшинстве победил "Минай" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ужгороде "Мариуполь" в конце первого тайма вывел вперед Олег Кащук.

На 73-й минуте "Минай" получил шанс сравнять счет, когда Олег Очеретко нарушил правила в собственной штрафной и получил красную карточку. Однако Игорь Гончар не реализовал пенальти.

Закарпатцы были наказаны за расточительство на 81-й минуте, когда Кащук забил второй раз.

"Мариуполь" победил "Минай" 2:0, набрал 7 очков, но остался на последней, 16-й позиции. "Минай" имеет 8 пунктов и идет 14-м.

Чемпионат Украины

14-й тур

6 ноября

"Минай" – "Мариуполь" 0:2

Голы : Кащук, 45, 81

Удаление : Очеретко, 73 ("Мариуполь")

На 77-й минуте Гончар ("Минай") не реализовал пенальти