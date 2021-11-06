"Мариуполь" в меньшинстве победил "Минай" в чемпионате Украины
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" обыграл в гостях "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ужгороде "Мариуполь" в конце первого тайма вывел вперед Олег Кащук.
На 73-й минуте "Минай" получил шанс сравнять счет, когда Олег Очеретко нарушил правила в собственной штрафной и получил красную карточку. Однако Игорь Гончар не реализовал пенальти.
Закарпатцы были наказаны за расточительство на 81-й минуте, когда Кащук забил второй раз.
"Мариуполь" победил "Минай" 2:0, набрал 7 очков, но остался на последней, 16-й позиции. "Минай" имеет 8 пунктов и идет 14-м.
Чемпионат Украины
14-й тур
6 ноября
"Минай" – "Мариуполь" 0:2
Голы : Кащук, 45, 81
Удаление : Очеретко, 73 ("Мариуполь")
На 77-й минуте Гончар ("Минай") не реализовал пенальти
- Напомним, 5 ноября в стартовом матче 14-го тура "Александрия" победила "Металлист 1925" .
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