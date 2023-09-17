"Мариуполь. Сто ночей", "Наши мужчины и женщины": Международный кинофестиваль "Бруковка" объявил победителей

Об этом сообщает режиссер, основатель, организатор и генеральный директор кинофестиваля Андрей Заец .

Гран-при получил фильм режиссера Софии Мельник "Мариуполь. Сто ночей", награжденный статуэткой и 15 тыс. грн.

Фото: International Independent Film Festival "Brukivka"

Лучшим фильмом Международной конкурсной программы стала картина режиссера Ахмеда Алесира "Наши мужчины и женщины", а Национальной конкурсной программы - "ГКЧП" режиссера Аркадия Непиталюка. Также фильм получил "Специальное упоминание жюри" - за ироническую и одновременно интимную историю начала Независимости Украины.

Фото: International Independent Film Festival "Brukivka"

В Национальной конкурсной программе №1 победил "Мариуполь. Сто ночей" (София Мельник), а в Национальной конкурсной программе №2 - "Литургия противотанковых препятствий" (Дмитрий Сухолиткий-Собчук).

Жюри Международной конкурсной программы отметило специальными призами фильмы:

"Торговцы льдом" (Жоау Гонcалеc, Португалия/Британия/Франция) - за высокий уровень анимационного мастерства и глубокий центральный образ,

"Джордан'96" (Екатерина Лесик) - за правдивое изображение прошлой эпохи и искреннее чествование памяти тех, кто не дожил до нее,

"Литургия противотанковых препятствий" (Дмитрий Сухолиткий-Собчук) - за способность видеть красоту в мелочах в самые сложные времена, за веру и надежду,

"Угасающий свет" (Иван Орленко) - за поэтическое освещение безвременного характера трагедий, которым подвергается человечество, и жизнерадостное показание того, как ужас существования уступает перед его красотой,

"Это свидание" (Надежда Парфан) – за лаконичное показание украинского "carpe diem".

Фильмы "Джордан'96" (Екатерина Лесик) – за откровенное показание важного этапа в истории независимой Украины, "Капитан Бровары" (Эдуард Нечмоглод) – за художественное раскрытие супергероизма в современной Украине – получили специальные упоминания от жюри Национальной конкурсной программы.

Специальными наградами от организаторов кинофестиваля были награждены фильмы "Святая вода" (Андрей Куцила, Украина/Польша) - за упоминание о временах "до войны", "Лето 94-го" (Оливер Шварц и Басти Шварц, Германия) - за веру в детские мечты и их реализацию, "Варган" (Тарас Лащак и Александр Яцько) - за напоминание о том, что мечта и настоящее увлечение любимым делом - это важно, "Шампур" (Алексей Боряк) - за ироничность и смелость.

Также специальное упоминание Международной конкурсной программы заслужила анимационная лента "Торговцы льдом" (Жоау Гонcалеc, Португалия/Великобритания/Франция) - за соблюдение европейской традиции анимации и умелое показание силы родственных связей - даже на грани пропасти среди льда.

Во время кинофестиваля собрали около 38 тысяч гривен для ВСУ.

Что известно о Международном кинофестивале "Бруковка"

Независимый кинофестиваль основал в 2017 году режиссер Андрей Заец в городе Каменец-Подольский. Фестиваль включает показы конкурсных фильмов, встречи с известными режиссерами, разнообразие воркшопов, музыкальные выступления и вечеринки.

В 2022 году Каменец-Подольский "Бруковка" стал первым кинофестивалем Украины, который начал свою деятельность в начале войны и проводил благотворительные марафоны современного украинского кино для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

Также Международный кинофестиваль "Бруковка" проходит в Варшаве и Германии .

Кроме того, во время шестого международного кинофеста "Бруковка" в Каменце-Подольском состоялись первые показы двух фильмов: "Фосфор" и "Щедрик на Подолье".