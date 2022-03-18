Мариуполь стал украинской Хиросимой по масштабам жертв и разрушений, - Тарута
Бывший глава Донецкой ОГА Сергей Тарута считает, что Мариуполь является самой трагической страницей войны России против Украины
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.
"Краматорск находится полностью под нашим контролем. Враг не оставляет попытки захватить Северодонецк. Там продолжаются бои. Наши защитники держат позиции и надеемся, что оборона Северодонецка даст достойный ответ российским оккупантам. Враг пытается взять юг города Изюм, выйти на Славянск и Краматорск, затем выйти на Покровское и окружить Запорожье и Днепр. Я уверен, что мы не дадим такому сценарию развиваться", - рассказал Тарута.
Он назвал город Мариуполь катастрофой мирового масштаба. По его мнению, город стал самой трагической страницей войны России против Украины.
"Мариуполь стал украинской Хиросимой по количеству погибших и разрушенных объектов инфраструктуры. Что касается Драматического театра, то только часть людей вышла из бомбоубежища. Другая часть еще остается там. Там люди прятались под сценой и в самом здании. Они остались живы, поскольку само здание оказалось достаточно крепким”, - рассказал Тарута.
- Напомним, 16 марта кафиры сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрелы Мариупольского театра.
- 17 марта в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, люди выходят из бомбоубежища живыми.
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