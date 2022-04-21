Мариуполь сломал планы Путина, поэтому он стремится его уничтожить, - Романенко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

“У Путина к этому городу, к сожалению, как многое другое относительно Украины и истории, существования ВСУ, украинцев как нации - сакральный подход. Он видит Мариуполь в связи с тем, что он не покорился, не сдался до сих пор воюет, как город который нужно уничтожить и безусловно с воинами защищающими его. Потому что это недопустимо, они сломали его планы. И он не останавливается не перед чем”, – считает Романенко.



Также генерал-лейтенант добавил, что Россия уже применяла химическое оружие в скрытом виде.



«Мы уже знаем, что в районе Мариуполя и Изюма они применяли пробное химическое оружие, причем в таком виде, чтобы был скрытый вариант. Известно, что вчера они провели экзамен ракеты, ракетной системы, мультики о которой Путин показывал несколько лет назад, и тогда еще говорил, что у них она уже есть и угрожал. Но действительно прошло сколько лет, после этого они совершили первый пуск. Понятно, что показательно, понятно, чтобы давить. Что касается Мариуполя, то подход его таков. У меня есть сомнение, что он пойдет навстречу нашим героям и надо будет драться за них столько, сколько там как они остаются, - объяснил Романенко.



Директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы "Метинвест" Иван Голтвенко подтвердил информацию, что в бомбоубежищах комбината находятся гражданские : как члены семей работников Азовстали, так и мирные мариупольцы.

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