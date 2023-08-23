Mariupol Reborn: в Днепре открыли Платформу по возрождению Мариуполя после деоккупации
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что главной целью Платформы является возвращение жизни в город-герой Мариуполь после деоккупации
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украинское общество сплотилось вокруг концепции "Я – Мариуполь", которую мы построили по поручению главы ВГА в Донецкой области Павла Кириленко и вместе формируем планы возрождения Мариуполя. План состоит из двух главных концепций – это быстрое восстановление города. Сегодня мы открыли Платформу "Mariupol Reborn" в Днепре именно по этому заданию. Мы формируем четкие планы будущего Мариуполя с точки зрения коммунальных и медицинских услуг, инфраструктуры города. Мы понимаем сколько нужно подготовить людей, сколько нужно денег, чтобы быстро восстановить государственную власть в Мариуполе, а главное - вернуть жизнь в него", - подчеркнул Бойченко.
Мэр также добавил, что на базе платформы будут собирать лучший мировой опыт и искать современные решения по восстановлению Мариуполя.
"12 команд 9 месяцев работали и сформировали 154 проекта общей стоимостью 28,5 млрд грн. У нас есть четкое видение, что власть будет делать в украинском Мариуполе в ближайшее время после деоккупации города-героя", - подчеркнул Бойченко.
- 28 июня в рамках открытия проекта восстановления Мариуполя "Mariupol Reborn" команды украинских и иностранных урбанистов представили свои концепции восстановления города
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