Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Mariupol ReBorn: стартует программа по восстановлению Мариуполя при поддержке ЕБРР

Mariupol ReBorn: стартует программа по восстановлению Мариуполя при поддержке ЕБРР

18 ноября, 2022 пятница
19:37
война с Россией

Мэр Мариуполя подписал Меморандум о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, предусматривающий восстановление инфраструктуры города

Об этом сообщил Мариупольский городской совет на фейсбуке.

18 ноября мэр Мариуполя Вадим Бойченко подписал Меморандум о сотрудничестве с Европейским банком по реконструкции и развитию. Пресс-служба горсовета отмечает, что "Mariupol ReBorn – самая масштабная в мире инициатива восстановления разрушенного города со времен Второй Мировой войны".

"Мы должны уже сейчас иметь общее представление, видение будущего города. Ни у кого нет никаких сомнений, что в этом будущем свободный украинский Мариуполь должен стать лучше, чем был раньше. Мариуполь должен в буквальном смысле – переродиться и возродиться", – подчеркнул глава Донецкой. областной военной администрации Павел Кириленко.

Анонсировано, что восстановление города будет состоять из пяти крупных этапов: архитектурной визуализации, плана немедленного ответа, оценки убытков, создания стратегии и ее реализации. ЕБРР примет участие в разработке, чтобы "быстро и качественно вернуть разрушенный город к жизни после деоккупации".

Помимо ЕБРР, к инициативе Mariupol ReBorn уже присоединились крупный украинский бизнес, государство и другие города мира, а также Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, USAID.

Мариупольский городской совет также предложил местным жителям пройти опрос, который используют в разработке архитектурного видения восстановления города.

Уже известно, что Mariupol ReBorn поддержит Варшава: город готов поучаствовать в создании хаба для развития концепций возрождения Мариуполя.

"Как бы это ни звучало, ваши жертвы не были напрасны. Они создали эту атмосферу общей поддержки Украины, видя это варварство, которое происходило", - подчеркнул глава польской столицы Рафал Тшасковский.

  • В начале месяца Blopmberg информировало, что ЕС ищет варианты использования замороженных активов центробанка РФ и олигархов для восстановления Украины. 18 ноября во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскис Зеленский обсудил с ним "План быстрого восстановления жилья и объектов социальной инфраструктуры (Fast Recovery Plan) и привлечения Еврокомиссии к запуску Фонда восстановления Украины. В частности, путем отработки механизма использования замороженных российских активов ЕС".
  • 18 ноября министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву объявил о плане поддержки Украины в 2023 году, который будет предусматривать финансирование для восстановления украинской инфраструктуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Европа
Мариуполь
поддержка Украины
востановление Украины
Читайте также:
Ігор Гулик
Автор Игорь Гулик
17 ноября, 2022 четверг
Гордиев узел Анджея Дуды
Тиранозавр
17 ноября, 2022 четверг
Ученые узнали, какого размера на самом деле были тиранозавры
Ван И
15 ноября, 2022 вторник
Китай выступил против исключения России из G20
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.51
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 ноября
20:08
Клондайк
Лента украинского режиссера "Клондайк" получила награды в Греции и Турции
20:02
OPINION
"Калибры" за столом переговоров
19:59
Россия могла заблаговременно накопить микрочипы для ракет "Калибр", - NYT
19:59
В Вольнянске возросло количество погибших после российского обстрела 4-квартирного дома в ночь на 17 ноября
19:52
Шмыгаль посоветовал украинцам обращаться в СБУ, если таможенники препятствуют ввозу генераторов без уплаты НДС и пошлины
19:31
ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, железнодорожный мост, технику и 9 районов сосредоточения врага, - Генштаб
19:13
Призывал к захвату госвласти: винницкому митрополиту объявили новые подозрения
19:10
На следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро от Евросоюза
19:02
В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, - Генштаб
18:55
Тайвань поможет Украине восстановить разрушенную инфраструктуру
18:53
шпиён
Офицеру запаса бундесвера присудили условное наказание за шпионаж в пользу РФ
18:44
Эксклюзив
Россия сейчас слаба, и мы готовы выступить за свою свободу и независимость, - сын экс-президента Ичкерии Масхадов
18:39
Нестор Шуфрич
Суркис и Шуфрич покидают состав НОК Украины
18:35
Виктор Орбан
Помощь в рамках двусторонних соглашений: Орбан выступил против плана ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро
18:31
В случае блекаута на восстановление энергосистемы Украины может потребоваться от 3 до 7-10 дней, – директор Центра исследований энергетики
18:30
Историк из окопа: о Руси, нации и имперском прошлом
18:06
Из-за темноты выросло количество ДТП: в Минздраве напомнили, как предоставить медицинскую помощь травмированным в аварии
18:05
OPINION
Пригожин подает знак Западу: Россия может "сорваться с катушек"
18:05
Работал в "народной милиции ЛНР": жителю Луганщины выдвинули подозрение за участие в террористической организации
18:02
Интервью
Владимир Остапчук: Украина в трендах, а мы – их формируем
17:44
На железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение
17:43
Киберспортивная команда NAVI стала партнером United 24 и внесла первый взнос – $100 тыс.
17:39
"Не могу остаться при таком составе": Шевченко объявил о выходе из НОК
17:38
Эксклюзив
"Мощный намек Путина": ракета Х-55, запущенная РФ, способна нести боеголовку в 350 килотонн, - эксперт Defense Express Рябых
17:33
Отсутствие запчастей ставит под угрозу боеспособность поставленных Украине немецких гаубиц, - Spiegel
17:32
нефть
В ЕС назвали вероятную дату введения ограничений цен на российскую нефть
17:18
Латвия
В Латвии русскоязычные пытаются избежать экзамена на знание государственного языка
17:06
В ОК "Юг" рассказали, как военные определяют, когда РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине
16:44
Около половины энергосистемы Украины парализованы из-за атак РФ
16:39
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:36
В Киеве внедряют экстренные отключения света: графики стабилизационных отключений бездействуют
16:36
Эксклюзив
МН17
Путин и начальник штаба ВС РФ Герасимов ответственны за преступление по MH-17, - генерал Маломуж
16:33
Способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессии против местных: в Николаевской области СБУ задержала коллаборантку
16:27
В КГГА еще не решили, устанавливать ли главную елку Украины: посоветуются с силами обороны
16:20
50 самолетов на запчасти и в простой. Аэрофлот из-за санкций против РФ вынужден "каннибализовать" четверть своего авиапарка
16:16
Обзор
Поезд с войны. Что делать, если рядом в маршрутке боец из Донбасса
16:07
OPINION
Россия зондирует США и НАТО ракетами по Польше
16:03
"Это как две территории государства Австрия": глава ГСЧС о масштабах заминированной площади Украины
15:52
Жозеп Боррель
Евросоюз после приговора суда требует от России признать ответственность за аварию МН17
15:33
Катар запретил продажу пива на стадионах за два дня до начала чемпионата мира по футболу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV