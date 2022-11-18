Об этом сообщил Мариупольский городской совет на фейсбуке.

18 ноября мэр Мариуполя Вадим Бойченко подписал Меморандум о сотрудничестве с Европейским банком по реконструкции и развитию. Пресс-служба горсовета отмечает, что "Mariupol ReBorn – самая масштабная в мире инициатива восстановления разрушенного города со времен Второй Мировой войны".

"Мы должны уже сейчас иметь общее представление, видение будущего города. Ни у кого нет никаких сомнений, что в этом будущем свободный украинский Мариуполь должен стать лучше, чем был раньше. Мариуполь должен в буквальном смысле – переродиться и возродиться", – подчеркнул глава Донецкой. областной военной администрации Павел Кириленко.

Анонсировано, что восстановление города будет состоять из пяти крупных этапов: архитектурной визуализации, плана немедленного ответа, оценки убытков, создания стратегии и ее реализации. ЕБРР примет участие в разработке, чтобы "быстро и качественно вернуть разрушенный город к жизни после деоккупации".

Помимо ЕБРР, к инициативе Mariupol ReBorn уже присоединились крупный украинский бизнес, государство и другие города мира, а также Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, USAID.

Мариупольский городской совет также предложил местным жителям пройти опрос, который используют в разработке архитектурного видения восстановления города.

Уже известно, что Mariupol ReBorn поддержит Варшава: город готов поучаствовать в создании хаба для развития концепций возрождения Мариуполя.

"Как бы это ни звучало, ваши жертвы не были напрасны. Они создали эту атмосферу общей поддержки Украины, видя это варварство, которое происходило", - подчеркнул глава польской столицы Рафал Тшасковский.

В начале месяца Blopmberg информировало, что ЕС ищет варианты использования замороженных активов центробанка РФ и олигархов для восстановления Украины. 18 ноября во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскис Зеленский обсудил с ним "План быстрого восстановления жилья и объектов социальной инфраструктуры (Fast Recovery Plan) и привлечения Еврокомиссии к запуску Фонда восстановления Украины. В частности, путем отработки механизма использования замороженных российских активов ЕС".

18 ноября министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву объявил о плане поддержки Украины в 2023 году, который будет предусматривать финансирование для восстановления украинской инфраструктуры.

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