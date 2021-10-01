"Мариуполь" проиграл "Руху" и остался на последнем месте УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мариуполь" проиграл дома "Руху". Азовцы пропустили два гола и не сумели забить ни одного. За "Рух" отличились бразилец Таллес и украинец Юрий Климчук.После стартового матча 10-го тура "Мариуполь" с 4 баллами остался на последней позиции, до ближайшей команды отставание 2 пункта."Рух" с 11 очками поднялся на 8 место.

Чемпионат Украины

10-й тур



Первое октября



"Мариуполь" - "Движение" 0:2



Голы: Таллес, 25 Климчук, 37

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