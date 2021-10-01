"Мариуполь" проиграл "Руху" и остался на последнем месте УПЛ
В стартовом матче 10-го тура УПЛ "Мариуполь" проиграл львовскому "Руху"
Об этом сообщает Еспресо.TV."Мариуполь" проиграл дома "Руху". Азовцы пропустили два гола и не сумели забить ни одного. За "Рух" отличились бразилец Таллес и украинец Юрий Климчук.
После стартового матча 10-го тура "Мариуполь" с 4 баллами остался на последней позиции, до ближайшей команды отставание 2 пункта.
"Рух" с 11 очками поднялся на 8 место.
Чемпионат Украины
10-й тур
Первое октября
"Мариуполь" - "Движение" 0:2
Голы: Таллес, 25 Климчук, 37
- Напомним, 25 сентября в 9-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл в Киеве "Верес" .
- После этого "Динамо" переиграло во Львове "Рух" и вернуло себе единоличное лидерство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное