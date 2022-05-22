Мариуполь постепенно превращается в гетто, - советник мэра Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты перекрыли все пути, которые ведут из Мариуполя, и ввели пропускной режим
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Город постепенно превращается в настоящее гетто. Идет усиление режима. Пропуск нужен не только для передвижения по городу, пропуск нужен для въезда и выезда из города. Для передвижения в пределах района. Между населенными пунктами тоже нужен пропуск. Там сумасшедшие очереди на несколько недель. Город фактически закрыт, выехать из города можно только одним способом - это автобусы, которые дают оккупанты. Этот автобус везет через фильтрационную точку в Безымянном в Россию", - отметил Андрющенко.
Также советник мэра Мариуполя добавил, что опасная эпидемиологическая ситуация усугубляется.
"По городу очень много мусора, который не вывозится с начала войны. Он течет вместе с водой и отравляет все вокруг. Температура воздуха повышается, все испаряется. Медицина и лекарства отсутствуют, что создает угрозу возникновения эпидемии. Питьевой воды в городе нет, очистные сооружения не работают. Ситуация катастрофическая", - подчеркнул Андрющенко.
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