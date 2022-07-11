Мариуполь после дождя превратился в "Венецию из нечистот", дома могут рухнуть из-за подмыва фундаментов, - советник мэра
Из-за неисправности водосливов вся канализационная вода с нечистотами оказалась на улицах города
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, если такая погода будет продолжаться, то из-за затопления и подмыва фундаментов дома, наиболее пострадавшие из-за российских обстрелов, начнут обрушиваться.
"Что сейчас происходит в домах и квартирах, где повреждена крыша (а таких абсолютное большинство) - трудно представить. Мариуполь - город, где каждое проявление погоды становится катастрофой", - комментирует Андрющенко.
Советник мэра также призвал мариупольцев держаться подальше от разрушенных домов и активно требовать от оккупантов провести ремонтные работы канализационных стоков.
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