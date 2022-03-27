Мариуполь покинула половина населения, 40% жилых домов не подлежат восстановлению, - мэр города Бойченко
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что город полностью разрушен российскими оккупантами и нуждается в полной эвакуации
Об этом Бойченко рассказал в интервью УНИАН .
По его словам, 90% жилищного фонда города так или иначе пострадало.
"Это 2600 домов, из которых 60% имеют прямое попадание "градом", гаубицей или системой "буратино". 40% уже не подлежат восстановлению. Мариуполю требуется полная эвакуация", - констатировал Бойченко.
Он добавил, что город уже покинула половина населения.
"Сегодня мы можем говорить об эвакуации 50% населения от 540 тысяч, которые у нас были до войны. Только война началась и пока работала железная дорога, пока работали обычные дороги, выехали около 140 тысяч. Потом еще около 100 тысяч выехали. 60 тысяч вывезли организованно через коридор с помощью волонтеров", - рассказал Бойченко.
Он подчеркнул, что в окрестностях города есть люди, также нуждающиеся в эвакуации.
"Начиная с шестого дня войны мы стараемся сделать все, чтобы заработал эвакуационный маршрут. Но российские войска делали и делают все для того, чтобы в Мариуполе не осталось ни одного автобуса. 150 новых автобусов они превратили в пепел", - сказал Бойченко.
- Напомним, 26 марта Вадим Бойченко заявил, что оккупанты уничтожают Мариуполь , чтобы украинцы "боялись российской армии".
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