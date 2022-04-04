Мариуполь "почти наверняка" является ключевой целью россиян, - разведка Великобритании

Об этом сообщило Министерство обороны страны в Twitter.

"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку армия РФ пытаются захватить город. Он продолжает испытывать интенсивные невыборочные удары, но ВСУ устойчивы и сохраняют контроль в центральных районах. Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную Крыма", - заявили в разведке.

По данным Генштаба ВСУ, Россия попытается 4 апреля начать наступление в Донецкой и Луганской области – в районе поселка Большая Новоселка и города Северодонецк соответственно