Мариуполь "почти наверняка" является ключевой целью россиян, - разведка Великобритании
Разведка Великобритании считает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения России, потому что это важный элемент возможного сухопутного коридора из РФ в оккупированный Крым.
Об этом сообщило Министерство обороны страны в Twitter.
"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку армия РФ пытаются захватить город. Он продолжает испытывать интенсивные невыборочные удары, но ВСУ устойчивы и сохраняют контроль в центральных районах. Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную Крыма", - заявили в разведке.
- По данным Генштаба ВСУ, Россия попытается 4 апреля начать наступление в Донецкой и Луганской области – в районе поселка Большая Новоселка и города Северодонецк соответственно
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