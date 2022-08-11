Мариуполь останется без качественной воды и электроэнергии, 90% инфраструктуры разрушены, - мэр
У Мариуполя не будет качественной воды, а полноценная поставка электроэнергии невозможна. Оккупанты разрушили инфраструктуру на 90%
Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
"После оккупации не было и не будет качественной питьевой воды. Потому что россияне разрушили ключевой источник водоснабжения из Сиверского Донца. Восстановить его невозможно. Нужны миллиарды гривен. Они берут воду из Старокрымского водохранилища. Но там техническая вода и ее объема хватит всего на 9 месяцев. К тому же система водоотвода тоже не работает. Затоплены все насосные. Это 1,5-2 года работы", - рассказал городской голова Вадим Бойченко.
Кроме того, он отметил, что в городе катастрофическая ситуация с электроэнергией. Из-за отсутствия специалистов оккупанты сами регулируют подачу электротока: вместо 220 В подают 380. Это вместе с поврежденными сетями и разрушениями приводит к пожарам в квартирах мариупольцев.
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