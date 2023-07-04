Об этом он написал в Telegram .

"У оккупантов в Мариуполе заканчиваются деньги. Этому выводу предшествуют многие факторы: и задержка заработной платы работникам водоканала, и незаконченные строительные работы по благоустройству города. Теперь вот и проблема с финансированием зарплат и отпускных у педагогов", - рассказал Андрющенко и показал скриншот, который подтверждает задержки выплат.

Фото: Telegram Петра Андрющенко

"Между собой люди говорят, что это из-за контрнаступления ВСУ", - добавил мэр.

По его словам, многое указывает на то, что "Мариуполь очень скоро вернется домой, а потому Россия просто не хочет тратить деньги на территорию, которую скоро потеряет".