"Мариуполь очень скоро вернется домой": советник мэра увидел готовность оккупантов к "жесту доброй воли"
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко спрогнозировал деоккупацию города и объяснил, что указывает на готовность российских захватчиков к бегству
Об этом он написал в Telegram .
"У оккупантов в Мариуполе заканчиваются деньги. Этому выводу предшествуют многие факторы: и задержка заработной платы работникам водоканала, и незаконченные строительные работы по благоустройству города. Теперь вот и проблема с финансированием зарплат и отпускных у педагогов", - рассказал Андрющенко и показал скриншот, который подтверждает задержки выплат.
Фото: Telegram Петра Андрющенко
"Между собой люди говорят, что это из-за контрнаступления ВСУ", - добавил мэр.
По его словам, многое указывает на то, что "Мариуполь очень скоро вернется домой, а потому Россия просто не хочет тратить деньги на территорию, которую скоро потеряет".
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Мариуполь оказался в окружении 2 марта 2022 года, когда российские войска подошли к нему с юга и начали продвижение вдоль Азовского побережья. 16 мая 2022 года из Азовстали в Мариуполе вывели военнослужащих во временно оккупированные Новоазовск и Оленевку, таким образом РФ получила полный контроль над городом.
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