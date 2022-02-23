"Мариуполь" объявил о трансфере трех футболистов "Шахтера"
Футбольный клуб "Мариуполь" арендовал у донецкого "Шахтера" трех новых футболистов
Об этом сообщает официальный сайт "Мариуполя".
"Мариуполь" арендовал у "Шахтера" трех футболистов - Данила Гончарука, Илью Гулько и Эдуарда Козика.
19-летний нападающий Гончарук известен выступлениями за "Шахтер" U-19. В этом сезоне он провел 18 матчей и забил 11 голов в юношеском чемпионате. Также в активе форварда 2 мяча в 6 играх Юношеской Лиги УЕФА.
Центральному полузащитнику Гульку тоже 19 лет. В активе хавбека 16 игр и 1 гол за "Шахтер" U-19. В ЮЛЧ Гулько провел 5 игр, в которых забил 3 мяча.
18-летний центрбек Козик провел в чемпионате U-19 17 игр. В активе защитника также 5 игр в ЮЛЧ.
- 12 ноября стало известно, что футболист молодежной сборной Украины и Мариуполя Марк Мампасси перейдет в московский Локомотив.
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