Мариуполь обстреляли корабли военно-морского флота РФ, - Азов
20 марта, по состоянию на 12:00, Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота России
Об этом сообщает полк АЗОВ – Мариуполь.
"Только что город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота россии. Враг продолжает цинично разрушать украинский город используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", -.
- Напомним, 20 марта в Украине открывают гуманитарные коридоры для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Среди них из Мариуполя в Запорожье.
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