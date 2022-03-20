Мариуполь обстреляли корабли военно-морского флота РФ, - Азов

Об этом сообщает полк АЗОВ – Мариуполь.



"Только что город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота россии. Враг продолжает цинично разрушать украинский город используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", -.

Напомним, 20 марта в Украине открывают гуманитарные коридоры для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Среди них из Мариуполя в Запорожье.