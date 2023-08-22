"Мариуполь Непокоренный": в Киеве открыли выставку украинских и зарубежных художников
В киевской городской галерее искусств "Лавра" открыли выставочный проект украинских и иностранных художников "Мариуполь Непокоренный": в его рамках также пройдет ряд художественных событий
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Выставка посвящена празднованию Дня Независимости Украины. Она продлится до 21 сентября.
Фото: kyivcity.gov.ua
Кроме того, в рамках проекта в галерее состоится ряд художественных событий:
- 29 августа в 19:00 – концерт камерного оркестра "Ренессанс" Мариупольской филармонии;
- 31 августа – поэтическая импреза "Держимся вместе", театр авторской пьесы "Conception";
- 5 сентября – поэтическое выступление мариупольских авторов "Метамиста";
- 9 сентября – спектакль "Лицо цвета война", театр авторской пьесы "Conception";
- 14 сентября – спектакль "Жизнь переселенческая", театр авторской пьесы "Conception".
Фото: kyivcity.gov.ua"На выставке представили более 50 картин украинских художников, посвященных Мариуполю и его непокоренности. Все картины написаны художниками в течение 2022 – 2023 годов, уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину", - добавили организаторы.
Фото: kyivcity.gov.uaВыставочный проект "Мариуполь Непокоренный" возник в 2022 году. Им украинские и иностранные художники стремятся поддержать оккупированный россиянами город. Выставки в рамках проекта прошли в Латвии, Литве, Польше и Германии.
Фото: kyivcity.gov.ua
- 17 августа в Киеве в пространстве PEN Ukraine открылась выставка акварельной живописи Светланы Фесенко "Города победы". Она продлится до конца октября.
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