"Мариуполь Непокоренный": в Киеве открыли выставку украинских и зарубежных художников

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Выставка посвящена празднованию Дня Независимости Украины. Она продлится до 21 сентября.

Фото: kyivcity.gov.ua

Кроме того, в рамках проекта в галерее состоится ряд художественных событий:

29 августа в 19:00 – концерт камерного оркестра "Ренессанс" Мариупольской филармонии;

31 августа – поэтическая импреза "Держимся вместе", театр авторской пьесы "Conception";

5 сентября – поэтическое выступление мариупольских авторов "Метамиста";

9 сентября – спектакль "Лицо цвета война", театр авторской пьесы "Conception";

14 сентября – спектакль "Жизнь переселенческая", театр авторской пьесы "Conception".

Фото: kyivcity.gov.ua

"На выставке представили более 50 картин украинских художников, посвященных Мариуполю и его непокоренности. Все картины написаны художниками в течение 2022 – 2023 годов, уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину", - добавили организаторы.

Фото: kyivcity.gov.ua

Выставочный проект "Мариуполь Непокоренный" возник в 2022 году. Им украинские и иностранные художники стремятся поддержать оккупированный россиянами город. Выставки в рамках проекта прошли в Латвии, Литве, Польше и Германии.

Фото: kyivcity.gov.ua