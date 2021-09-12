"Мариуполь" неожиданно победил в гостях "Колос" в чемпионате Украины
В 7-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле уступил "Мариуполю"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Коваливке, Киевской области, "Мариуполь" на 16-й минуте вывел вперед Дмитрий Топалов. Вскоре преимущество гостей увеличил Андрей Кулаков.
"Колос" сократил отставание в счете на 72-й минуте усилиями Владимира Лысенко. Однако, Топалов в компенсированное арбитром время оформил дубль и установил окончательный результат игры - 3: 1 в пользу "Мариуполя".
"Колос" набрал 5 очков и занимает 14-е место, "Мариуполь" с 4 пунктами - 15-й.
Чемпионат Украины
7-й тур
12 сентября
"Колос" - "Мариуполь" 1: 3
Голы: Лысенко, 72 - Топалов, 16, 90+2, Кулаков, 26
- Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец" .
- 11 сентября "Рух" и "Заря" сыграли вничью во Львове .
- Также в субботу "Динамо" одолело в Харькове "Металлист 1925" .
- Между тем "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1" и вернулся на вторую позицию.
- 12 сентября "Минай" сыграл на своем поле вничью 2: 2 с "Черноморцем".
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