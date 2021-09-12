"Мариуполь" неожиданно победил в гостях "Колос" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Коваливке, Киевской области, "Мариуполь" на 16-й минуте вывел вперед Дмитрий Топалов. Вскоре преимущество гостей увеличил Андрей Кулаков.

"Колос" сократил отставание в счете на 72-й минуте усилиями Владимира Лысенко. Однако, Топалов в компенсированное арбитром время оформил дубль и установил окончательный результат игры - 3: 1 в пользу "Мариуполя".

"Колос" набрал 5 очков и занимает 14-е место, "Мариуполь" с 4 пунктами - 15-й.

Чемпионат Украины

7-й тур

12 сентября

"Колос" - "Мариуполь" 1: 3

Голы: Лысенко, 72 - Топалов, 16, 90+2, Кулаков, 26

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