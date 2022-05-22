Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме .

"Мариуполь на грани эпидемической и экологической катастроф. На протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых родственников и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения. Могилы преимущественно не очень глубокие - почти на поверхности" , – заметила она.

После запуска поврежденных систем водоснабжения вода вылилась на землю и стала размывать стихийные захоронения. В результате возникла большая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые мог иметь погибший, в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем.

Из-за повреждения оккупантами фильтрационных систем и насосных станций для перекачки канализационных стоков питьевая вода смешивается с канализационными стоками и становится непригодной для потребления.

Кроме того, российские захватчики превратили город в мусоросборник, поскольку бытовой мусор нечем вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами. Часть мусора затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей, что приводит к росту патогенных бактерий, которые потом попадают в грунтовые воды, реки и море", - отметила омбудсман.

Из-за разорванных ракет и авиабомб почвы, подземные воды в городе загрязнены химическими веществами и тяжелыми металлами, что приводит к опасному для человека и окружающей среды накоплению канцерогенного мусора. Это чревато для мариупольцев массовым отравлением и эпидемией инфекций. Последствия загрязнений для окружающей среды будут проявляться не только в Украине, но и за ее пределами.

"Действия оккупантов являются нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним (в том числе Протокола № 1 от 1977 года) и являются геноцидом украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского статута Международного уголовного суда. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты геноцида и нарушения прав человека РФ в Украине.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются возобновить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, что угрожает экологической катастрофой .

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