Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы: люди собирают дождевую воду для питья, готовят еду на костре, а погибших соседей хоронят прямо во дворах, - в "Азове" рассказали о ситуации в городе

Об этом в своем Telegram-канале сообщил батальон "Азов".



В "Азове" подчеркивают, что Мариуполь с 1 марта находится в полном окружении и сейчас на грани гуманитарной катастрофы.



"С 1 марта город в полном окружении. Российские войска артиллерийскими и авиационными обстрелами беспощадно уничтожают как сам город, так и его жителей. Из-за обстрелов в Мариуполе нет электричества, воды и газа. Отсутствует связь. Оккупанты не пропускают в город гуманитарные конвои, а из города не выпускают гражданских по "зеленому коридору". Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.



У жителей Мариуполя отсутствует питьевая вода, они готовят еду на улице



"Люди собирают дождевую воду для питья, есть готовят на костре на улице, а погибших соседей хоронят прямо во дворах. Тех, кого некому похоронить, лежат прямо на улицах города, до тех пор пока коммунальщики их не заберут и не похоронят в братских могилах. Огромное количество домов разрушено, а люди находят пристанище в бомбоубежищах и религиозных сооружениях, но враг обстреливает и эти сооружения. Если в ближайшее время украинские войска не деблокируют город, то в Мариуполе начнется голод, а задуманный россиянами геноцид украинцев будет завершен" завершили свое обращение.

9 марта оккупационные войска РФ сбросили бомбы на роддом в Мариуполе.

С начала полномасштабной войны против России в Мариуполе погибли более 1100 мирных жителей . Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb