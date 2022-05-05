Об этом пишет Госкино Украины на своей странице в Facebook.

Команда работала над лентой в течение 2021 года. Они сняли уникальные достопримечательности, которые оставили после себя европейцы еще с XIX века. Этот фильм – попытка показать засекреченную советскими историками европейскую историю Донбасса, информацию о которой авторы собирали в разных архивах Украины, Бельгии и Англии.

"Я родом с Донбасса, но только во время съемок этого фильма я узнал множество важных исторических и архитектурных артефактов, которые оставили после себя европейцы. Этот фильм – попытка вернуть очень важную часть истории Донбасса. Показать европейскую идентичность этого региона", – рассказывает режиссер. и соавтор сценария Корней Грицюк.

Как отмечают в команде, более 100 лет назад Восточная Украина была неотъемлемой частью Европы. Мариуполь, Лисичанск, Константиновка, Дружковка, Нью-Йорк – это города и поселки Донбасса, основанные иностранцами из Бельгии, Германии, Великобритании и Франции. Среди степи они построили заводы и металлургические комбинаты, сделав регион одним из наиболее развитых в Европе.

"Именно благодаря европейским инвестициям в промышленность и большому труду местных и работников из других частей Украины, Донбасс уже в начале ХХ века из "дикого поля" превратился в передовой регион даже по сравнению с Европой. Прямое железнодорожное сообщение с Брюсселем, филиалы французских и немецких банков , динамичные города с современной архитектурой, выход на европейские рынки, экономический рост, транснациональные предприятия, среди которых, например, отделение компании Siemens, настоящий космополитизм, высокий уровень жизни рабочих и большие перспективы – таким был Донбасс до прихода советской власти", – объясняют они.

Сейчас работа над фильмом завершена, однако выход его в прокат в Украине отсрочен из-за российской агрессии.