Мариуполь, Изюм и часть Киевщины остаются без мобильной связи

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

"Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают восстановление и удержание покрытия мобильной связью и доступом в интернет украинцев. Однако без связи пока остаются Мариуполь (Донецкая область), населенные пункты в Киевской области – Ворзель, Ирпень, Буча и Гостомель, а также Изюм Харьковской области ", – говорится в сообщении.

Также заблокировано 97 IP-адресов и доменов, из которых распространяли вражескую пропаганду, дезинформацию и осуществляли хакерские атаки на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Украины.

Критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Услуги электронных коммуникаций предоставляются повсюду, кроме Черниговской и Луганской областей.



"Компания ищет возможности для возобновления телекоммуникационных услуг в этих областях. Продолжаются ремонтные работы по возобновлению услуг в Фастове, Белой Церкви и Боярке Киевской области", – добавляют в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска планируют лишить украинцев связи – это еще одна информационно-психологическая операция, которую проводит РФ с целью посеять панику, страх и распространить дезинформацию.