Мариуполь, Изюм и часть Киевщины остаются без мобильной связи
По состоянию на 23 марта Мариуполь, Ворзель, Ирпень, Буча, Гостомель и Изюм остаются без мобильной связи
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.
"Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают восстановление и удержание покрытия мобильной связью и доступом в интернет украинцев. Однако без связи пока остаются Мариуполь (Донецкая область), населенные пункты в Киевской области – Ворзель, Ирпень, Буча и Гостомель, а также Изюм Харьковской области ", – говорится в сообщении.
Также заблокировано 97 IP-адресов и доменов, из которых распространяли вражескую пропаганду, дезинформацию и осуществляли хакерские атаки на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Украины.
Критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Услуги электронных коммуникаций предоставляются повсюду, кроме Черниговской и Луганской областей.
"Компания ищет возможности для возобновления телекоммуникационных услуг в этих областях. Продолжаются ремонтные работы по возобновлению услуг в Фастове, Белой Церкви и Боярке Киевской области", – добавляют в сообщении.
- Напомним, российские оккупационные войска планируют лишить украинцев связи – это еще одна информационно-психологическая операция, которую проводит РФ с целью посеять панику, страх и распространить дезинформацию.
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