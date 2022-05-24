Мариуполь - город привидений, а не людей, жителей принуждают к самодепортации, - советник мэра Андрющенко

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

Советник городского головы отметил, что для людей в Мариуполе жизнь превратилась в выживание.

Петр Андрющенко отметил: "Люди в этом выживании ходят как привидения, очень тяжелая ситуация. На самом деле город привидений, а не людей. Люди пытаются как-то жить, но это сложно".

Кроме того, советник мэра добавил, что оккупанты проводят чистки в Мариуполе и на выезде из города не пропускают горожан в другие области и города.

"Мы склоняемся к мысли, что это начало настоящего плана россиян: закрыть город и оставить единственный коридор в сторону России. Соответственно, не очень мягкое принуждение людей к самодепортации и самовыезду на территорию России. А там уже их будут ждать, расселять по разным регионам”, – заметил советник мэра.

Петр Андрющенко сравнил события в Мариуполе с депортацией крымских татар в 1994 году и подчеркнул, что это происходит сегодня с мариупольцами, с украинцами, и это очень печальная для нас история.