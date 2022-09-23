Мариуполь – это Украина. Движение сопротивления призывает принять участие в национальной акции

Об этом сообщает Мариупольский городской совет .

"Завтра, 24 сентября, по всей стране пройдет национальная акция "Мариуполь – это Украина". Мариуполь был, есть и будет украинским, несмотря на любые фейковые референдумы", - говорится в сообщении.

Сбор в 12:00 возле центров ЯМариуполь в одиннадцати городах Украины:

Днепр, ул. Воскресенская, 23

Винница, ул. Соборная, 50

Киев, ул. Антоновича, 39

Кропивницкий, ул. Академика Паученко, 41/26

Хмельницкий, ул. Героев Мариуполя, 3а

Ивано-Франковск, ул. Грушевского, 22а

Калуш, ул. Грушевского, 13

Одесса, ул. Пишоновская, 30-А

Львов, Галицкая площадь, 15

Черкассы, ул. Владимира Ложешникова, 52

Тернополь, площадь Героев Евромайдана, 9

Большинство мариупольцев, а это почти 200 тысяч человек, уже выехали на свободную территорию Украины. Каждый из них сделал свой настоящий выбор за Украину. В оккупированном городе до сих пор остаются мариупольцы, ставшие заложниками российских оккупантов. Они ждут деоккупации, однако не могут выйти на акции протеста из-за смертельной опасности", - добавляют в пресс-службе.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях утвердили проведение "референдумов" по присоединению к РФ.

Депутат Запорожского облсовета Лышенко сообщил , что оккупанты придумывают меры, чтобы обеспечить присутствие людей для участия в "референдуме".

Оккупанты планируют привлечь несовершеннолетних к участию в псевдореферендуме Донецкой области, чтобы компенсировать недостаток желающих.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам. На каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.

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