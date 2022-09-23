Мариуполь – это Украина. Движение сопротивления призывает принять участие в национальной акции
Движение сопротивления призывает 24 сентября принять участие в национальной акции "Мариуполь – это Украина"
Об этом сообщает Мариупольский городской совет .
"Завтра, 24 сентября, по всей стране пройдет национальная акция "Мариуполь – это Украина". Мариуполь был, есть и будет украинским, несмотря на любые фейковые референдумы", - говорится в сообщении.
Сбор в 12:00 возле центров ЯМариуполь в одиннадцати городах Украины:
- Днепр, ул. Воскресенская, 23
- Винница, ул. Соборная, 50
- Киев, ул. Антоновича, 39
- Кропивницкий, ул. Академика Паученко, 41/26
- Хмельницкий, ул. Героев Мариуполя, 3а
- Ивано-Франковск, ул. Грушевского, 22а
- Калуш, ул. Грушевского, 13
- Одесса, ул. Пишоновская, 30-А
- Львов, Галицкая площадь, 15
- Черкассы, ул. Владимира Ложешникова, 52
- Тернополь, площадь Героев Евромайдана, 9
Большинство мариупольцев, а это почти 200 тысяч человек, уже выехали на свободную территорию Украины. Каждый из них сделал свой настоящий выбор за Украину. В оккупированном городе до сих пор остаются мариупольцы, ставшие заложниками российских оккупантов. Они ждут деоккупации, однако не могут выйти на акции протеста из-за смертельной опасности", - добавляют в пресс-службе.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях утвердили проведение "референдумов" по присоединению к РФ.
- Депутат Запорожского облсовета Лышенко сообщил , что оккупанты придумывают меры, чтобы обеспечить присутствие людей для участия в "референдуме".
- Оккупанты планируют привлечь несовершеннолетних к участию в псевдореферендуме Донецкой области, чтобы компенсировать недостаток желающих.
- Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам. На каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.
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