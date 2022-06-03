Мариуполь, Беларусь или российские порты. Путин предложил свои пути экспорта украинского зерна
Путин уверяет, что Россия якобы не препятствует вывозу украинского зерна за границу и есть несколько способов такого экспорта
Об этом Путин заявил в телепрограмме "Москва.Кремль.Путин", сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
"Первый ( путь . - Ред. ) – пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировали. Пусть они разминируют, и пусть корабли с зерном выходят из порта, мы гарантируем их мирный проход без проблем в международных водах.
Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря специально затопленные корабли, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы совершать какие-либо атаки с моря.
Второе – существует другая возможность. Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в частности украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику".
По мнению Путина, Украина может вывозить зерно через Румынию, Венгрию или Польшу.
А самым простым и дешевым вариантом вывоза украинского зерна является Беларусь. "Но для этого надо снимать санкции с Беларуси. Президент Беларуси задает вопрос именно так. Если кто-то хочет решать проблему, если она вообще существует, вывоз украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь", – заявил президент РФ.
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