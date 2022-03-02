Мариуполь 14 часов находится под обстрелами: разрушены школа и общежитие для переселенцев, 42 человека ранены

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Facebook.



Российские кафиры уничтожают гражданское население и убивают детей. За это время 42 человека получили ранения.



Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов. Разрушена школа и общежитие для переселенцев.







