Мариуполь 14 часов находится под обстрелами: разрушены школа и общежитие для переселенцев, 42 человека ранены
Российские оккупанты уничтожают гражданское население и убивают детей, обстрел длится уже 14 часов
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Facebook.
Российские кафиры уничтожают гражданское население и убивают детей. За это время 42 человека получили ранения.
Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов. Разрушена школа и общежитие для переселенцев.
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