Марионеточный главарь Пушилин заявил, что в "ДНР" удерживают более 3,5 тыс. украинских военнопленных
Прокремлевская марионетка Денис Пушилин сказал, что боевики на территории так называемой ДНР держат более 3,5 тыс. украинских военнопленных
Об этом Пушилин сообщил российскому пропагандистскому информационному ресурсу RT, сообщает "Украинская правда".
По словам Пушилина, в отношении пленных проводятся так называемые следственные действия.
Также он сказал: если ставленники Кремля решат, что военнопленный "виновен", его ждут "суд и наказание". "Невиновных" Пушилин пообещал обменять.
- Напомним, Пушилин назначил на должности министров псевдореспублики четырех российских чиновников с Сахалина, из Удмуртии и Нижнего Новгорода.
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