Об этом Пушилин сообщил российскому пропагандистскому информационному ресурсу RT, сообщает "Украинская правда".

По словам Пушилина, в отношении пленных проводятся так называемые следственные действия.

Также он сказал: если ставленники Кремля решат, что военнопленный "виновен", его ждут "суд и наказание". "Невиновных" Пушилин пообещал обменять.

Напомним, Пушилин назначил на должности министров псевдореспублики четырех российских чиновников с Сахалина, из Удмуртии и Нижнего Новгорода.

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