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Маринованный перец на зиму в томате, с чесноком и петрушкой, острые. Быстрые рецепты
Маринованные перцы всегда будут украшением на вашем столе как по праздникам, так и на каждый день. Делимся простыми рецептами
Перец маринованный в томате
Ингредиенты для приготовления маринованного перца в томате:
- перец сладкий – 2,5 кг
- томатная паста - 270 г
- один стакан сахара
- подсолнечное масло – 100 мл
- соль – 40 г
- уксус – 65 мл
Приготовление перцев, маринованных в томате:
Фото: gettyimages
- моем перец
- нарезать дольками
- вливаем в кастрюлю подсолнечное масло
- добавляем томатную пасту, соль, сахар
- доводим до кипения
- отправляем перец в маринад
- наливаем уксус
- перемешиваем
- накрываем крышкой
- варим двадцать минут
- снимаем с огня
- разливаем по банкам.
Перец маринованный с чесноком и петрушкой
Ингредиенты для приготовления маринованного перца с чесноком и петрушкой:
- перец болгарский – полтора килограмма
- соль – одна чайная ложка
- сахар- 40 г
- уксус- 40 мл
- два зубка чеснока
- зелень
Фото: gettyimages
Рецепт приготовления маринованного перца с чесноком и петрушкой.
- на дно банки кладем петрушку и чеснок
- моем перец
- обжариваем (сердцевину оставляем)
- перец сразу кладем в банке
- всыпаем соль
- добавляем сахар, уксус
- заливаем кипятком
- закатываем.
Маринованный острый перец
Ингредиенты для приготовления перца острого маринованного:
- острый перец – 900 г
- вода – 1,7 л
- соль (по вкусу)
- подсолнечное масло – 90 мл
- сахар (по вкусу)
- уксус – 90 мл
Фото: gettyimages
Рецепт приготовления острого маринованного перца.
- моем перец
- тесно вкладываем в банке
- заливаем кипятком
- держим пятнадцать минут
- кипяток сливаем
- добавить в воду соль и сахар
- доводим до кипения
- вливаем уксус
- еще раз заливаем перец
- закатываем.
Приятного аппетита!
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