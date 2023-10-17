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Маринованные огурцы с французской горчицей. Рецепт приготовления
Маринованные огурчики – это одно из самых популярных блюд, которое готовят на зиму. Эти овощи будут долго храниться. Они уже в самом процессе приготовления превратятся в хрустящие и ароматные вкусности
Ингредиенты для приготовления маринованных огурцов с горчицей:
- огурцы – 2,5 кг
- вода – 1,2 л
- уксус (9%) – 300 мл
- сахар – один стакан
- соль – три столовых ложки
- французская горчица – шесть столовых ложек
- десять горошин перца ( душистого )
- семена горчицы – 2,5 чайные ложки
- черный перец горошком – 25 штук
- пять зубков чеснока
- половина корня хрена
- пять зонтов укропа
Пошаговый рецепт приготовления маринованных огурцов с горчицей:
- моем огурцы
- разрезаем на четыре части
- кладем на дно простерилизованных банок душистый и черный перец, семена горчицы, зонтики укропа.
- чистим чеснок и хрен
- добавляем в емкость нарезанные огурцы
- в отдельной посуде смешиваем воду, уксус, сахар, соль и французскую горчицу в холодном виде, заливаем маринад в банки с овощами.
- стерилизуем 10 минут уже в банки с заготовками при слабом кипении воды простерилизованные банки закатываем крышками
- переворачиваем вверх дном
- накрываем банки ковдрой
- когда банки полностью остынут – переворачиваем их
- убираем из кухни на хранение.
Приятного аппетита!
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