Марина Порошенко обратилась к украинским женщинам: вместе мы – сила!
Марина Порошенко, которая в эти дни приобщилась к волонтерской помощи батальона территориальной обороны Киева, обратилась к украинским женщинам
Об этом сообщает официальный сайт политической партии "Европейская солидарность".
"Нет такой силы, которая бы заставила нас покинуть нашу родную землю. Это наша родина. Мы ее никому не отдадим", – сказала Марина Порошенко.
"Дорогие, дорогие украиночки! Вы - лучшие. Во-первых, только украинские женщины могут родить таких защитников, которые сегодня защищают нашу землю. Посмотрите, как мы все вместе объединились, чтобы дать отпор врагу. И они захлебнулись в своих намерениях легко, как на отдыхе, пройтись по украинской земле. Ничего у них не получится. Мы дадим им отпор", - убеждена депутат Киевсовета.
"Я вас очень прошу, самое главное, не отчаивайтесь! Верьте, все будет хорошо. Все будет Украина! Мы обязательно победим! А сейчас - поддерживайте друг друга, делайте все, что в ваших силах, чтобы сохранить силы, здоровье" я, помочь нашим защитникам и защитницам, которые сегодня защищают Украину", – говорит Марина Порошенко.
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