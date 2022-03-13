Марина Порошенко: Киевсовет един и эффективно работает для обеспечения обороны города от российской агрессии

По ее словам, на заседании депутаты согласовали важные позиции обеспечения жизнедеятельности города, а также внесли изменения в бюджет Киева на 2022 год.

Сегодня Киевсовет провел очередное заседание, на котором были подняты важные вопросы в условиях войны, в которых мы сейчас все с вами находимся. Они касались изменений в бюджет города. "Европейская Солидарность" четко определила свою позицию о необходимости первоочередного финансирования обеспечения территориальной обороны города Киева. Что касается как обеспечения продовольствием, так и средств защиты и медицинского обеспечения территориальной обороны", – сказала лидер фракции в Киевсовете.



"Также предусмотрели компенсацию для транспортных предприятий, работающих в режиме укрытия, как КП "Киевский метрополитен", и тем, кто помогает Киевской области с эвакуацией мирных жителей из Ворзеля, Бучи, Ирпеня и Гостомеля", - добавила она.

"Важно, чтобы коммунальные службы города Киева сейчас оперативно перестроили свою работу и начали строить защитные сооружения в Киеве, которые помешают прорываться врагу", - подчеркнула Марина Порошенко.

"Кроме того, внесли изменения в программу использования депутатских средств - теперь их можно направлять на программы и мероприятия в сфере гражданской защиты населения, национального сопротивления и обороны", - подчеркнула лидер "ЕС" в Киевсовете.



Также она сообщила, что из 67 депутатов горсовета, принявших участие в заседании, 20 – представители фракции "ЕС", а все решения были приняты депутатским корпусом единогласно.

"Такие общие действия действительно помогут нам еще более эффективно противостоять в борьбе с врагом и спасти город Киев. Сейчас мы как никогда едины и работаем абсолютно монолитно, согласованно, голосуем вместе для того, чтобы победить в войне с российским оккупантом", - отметила Марина Порошенко.

Кроме того, лидер фракции "ЕС" в Киевсовете Марина Порошенко обратилась к Киевскому городскому голове Виталию Кличко и призвала его обеспечить бойцов территориальной обороны Киева индивидуальными аптечками. Таким образом, защитники столицы будут гарантированно обеспечены всем необходимым для оказания первой домедицинской помощи.



"Держим строй, и Слава Украине!" – резюмировала она.