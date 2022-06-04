Марина Овсянникова таки приехала в Одессу
"Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами", - написала российская пропагандистка
О своем приезде в Украину Марина Освянникова написала в Instagram.
"Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено. Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря, — написала Овсянникова. — Одна ракета попала в прибрежный отель, другая — в многоэтажку. Погибли 8 человек, среди них — младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции. Одесситы в память о военных преступлениях в Буче, Ирпене и Мариуполе раскрасили забор российского консульства черной краской. Дипломаты сожгли документы и сбежали отсюда перед началом войны. Миллионный город опустел. Почти половина жителей.
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- 31 мая В Киеве анонсировали и отменили мероприятие с российской пропагандисткой Овсянниковой, призвавшей снять санкции с РФ.
- 1 июня Ректор КНУ им. Шевченко просили организовать встречу Овсянниковой с будущими журналистами – в университете отказали.
- 14 марта редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты. На плакате была надпись: "Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам лгут. Русские против войны". Она также восклицала: "Нет – войне и прекратит войну".
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