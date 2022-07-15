Марина Лазебная подала в отставку с должности главы министерства соцполитики Украины
15 июля глава министерства соцполитики Украины Марина Лазебная подала в отставку
Об этом написал и телеграмме представитель Кабмина в Верховной раде Украины Тарас Мельничук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности Министра социальной политики Украины", – написал Мельничук.
Справка. Марина Лазебная возглавляет министерство социальной политики с марта 2020 года.
В конце августа 2019 года Кабинет министров Украины назначил Лазебную председателем Государственной социальной службы Украины. Уже 2 октября этого же года правительство ее уволило с этой должности.
3 марта 2020 года на заседании фракции "Слуга народа" была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским на должность министра социальной политики. На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта 2020 Лазебную назначили министром социальной политики.
Марина Лазебная является одним из основателей ОО "Новый социальный выбор" и "Социальный порядок".
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