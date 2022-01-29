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Марихуана, соли, амфетамины. В 4 областях разоблачили группы наркодельцов

29 января, 2022 суббота
13:22
Криминал

Правоохранители Донецкой, Житомирской, Киевской и Кировоградской областей установили и прекратили деятельность нескольких преступных групп, участники которых занимались изготовлением, пересылкой и сбытом наркотиков. Один из фигурантов задержан на попытке подкупа полицейского для непривлечения к ответственности за криминальный бизнес

Об этом сегодня, 29 января 2022 года, заявили в Национальной полиции Украины.

Первая группа выращивала каннабис, перерабатывала и распространяла марихуану на территории столицы и Киевской области - такую информацию установили работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции. Под процессуальным руководством областной прокуратуры внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Причастными к противоправным действиям оказались двое жителей Киева - 40-летний судимый за разбой мужчина и его 46-летняя сожительница, а также двое жителей Бориспольского района Киевщины - 63-летний мужчина и 53-летняя женщина. По месту жительства самого старшего из фигурантов злоумышленники оборудовали теплицу, где выращивали коноплю. Урожай сушили, измельчали, фасовали и сбывали готовый наркотовар.

Оперативники ДВБ совместно со следователями и спецназовцами ГУНП в Киевской области провели санкционированные обыски у участников преступной группы. Изъяли несколько килограммов марихуаны, семян конопли, разное оружие с патронами без разрешительных документов, а также реактивную противотанковую гранату с уничтоженным серийным номером. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертизы, по результатам которой будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям фигурантов и объявлено о подозрении.

В соседнем регионе, в Житомирской области, работники внутренней безопасности НПУ и следственного управления полиции области разоблачили организованную группу, которая промышляла махинациями с амфетамином. 30-летний ранее судимый житель Житомира привлек в криминальный бизнес 26-летнюю знакомую, доверив ей роль распространителя товара среди молодежи. 32-летний житомирянин занимался поставкой прекурсоров, заказывая через Интернет, и доставкой их 33-летнему "коллеге", который готовил наркопродукцию к употреблению.

С целью конспирации помещений для производства психотропного вещества подельники обустраивали их на территории частных домовладений или гаражей, постоянно меняя адреса лабораторий. Товар сбывали клиентам оптовыми и розничными партиями.

Правоохранители провели оперативные закупки у участников ОПГ. Экспертиза подтвердила, что приобретенное вещество - амфетамин. Так что после изготовления очередной партии наркотика злоумышленников задержали на горячем. У фигурантов изъяты прекурсоры, оборудование, весы, наличные деньги и немалое количество готового к употреблению психотропного вещества.

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры одному участнику преступной группы следователи полиции вручили подозрение за пересылку прекурсоров и сбыт наркотиков, трем другим также инкриминированы пересылка прекурсоров, изготовление, хранение и сбыт наркотиков и содержание лаборатории в составе организованной преступной группы. Главный фигурант в следственном изоляторе, его сообщники - под домашним арестом.

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Сбыт амфетамина, PVP-солей и марихуаны группой лиц на территории Донбасса задокументировали оперативники ДВБ и следователи полиции области. Как установили правоохранители, 20-летний житель Угледара заказывал большие партии наркотиков через телеграмм-каналы, получал их по почте и снабжал своего 37-летнего сообщника. Наркотовар преступники фасовали дозами и сбывали наркозависимым путем закладок, через соцсети и из рук в руки. За неделю преступного промысла дилеры распространяли 1-1,5 кг амфетамина и солей.

Работники внутренней безопасности, управление уголовного розыска, следователи и бойцы КОРД по месту жительства фигурантов провели обыски. По результатам мероприятий изъято почти 300 свертков с наркотиками, кусты конопли, 1700 долларов, почти 62 000 гривен, банковские карточки, черновые записи, мобильные телефоны, оргтехнику и пистолеты с патронами.

Сообщники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса. При руководстве Донецкой областной прокуратуры им объявлено о подозрении по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Прокуратура ходатайствовала в суде взять организатора преступного бизнеса под стражу с возможностью внесения залога в размере 2 200 000 гривен. Однако суд принял решение: альтернатива аресту - 200 000 гривен. У его приспешника есть возможность избежать стражи, уплатив 125 000 гривен залога.

Обогатиться на продаже наркотиков намеревался и 38-летний житель Волновахского района Донбасса. Чтобы делать это без помех, злоумышленник решил наладить связи с правоохранителями. Обратился к старшему оперуполномоченному уголовного розыска полиции Волновахи и пообещал ежемесячную дань - 10 000 гривен. За взятку просил полицейского не вмешиваться в наркобизнес и заранее предупреждать об оперативных мероприятиях правоохранителей.

Оперативник предупредил сразу, правда Управление внутренней безопасности Нацполиции. Поэтому за предложение неправомерной выгоды должностному лицу (ч.1 ст.369 УК Украины) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ч.1 ст.309 УК Украины) следователи полиции вручили мужчине подозрение. Кроме того, во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружена и изъята марихуана.

Три жителя Кировоградщины тоже попали в поле зрения внутренней безопасности Нацполиции. 35-летний житель города Долинская систематически поставлял амфетамин и марихуану 41-летнему жителю одного из сел Кировоградского района, который фасовал товар и передавал 31-летнему подельнику для реализации наркозависимым. Сбывали наркотики из гаражного помещения, один чек стоил 300 гривен, а зип-пакет весом 2,5 грамма - 2500 гривен.

Совместно со следователями и полицией особого назначения проведены санкционированные обыски, изъяты амфетамин, урожай конопли, марихуаны, деньги, пистолет и ружье. Фигурантам объявили о подозрении за хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.


В том же регионе работники центрального аппарата ДВБ и Главного следственного управления Нацполиции осенью прошлого года задержали участников наркосиндиката, сбывавших наркотики в больших количествах. 56-летний ранее судимый организатор и его шестеро подельников ежедневно снабжали наркозависимых Кропивницкого почти сотней доз разного наркотовара.

При обысках правоохранители изъяли амфетамин, прекурсоры, автомобили и 240 000 гривен наличных. Шестерым фигурантам следователи полиции вручили подозрения за создание и участие в преступной организации и сбыт наркотиков этой группировкой.

В настоящее время собраны доказательства и объявлено о подозрении седьмому участнику разоблаченной группы - 46-летнему соорганизатору. Мужчине инкриминируется пересылка прекурсоров, содержание нарколаборатории, незаконное обращение с оружием и участие в преступной организации.

В настоящее время во всех уголовных производствах идет досудебное расследование: изучаются доказательства, ожидаются результаты экспертиз, устанавливаются возможные сообщники. За сбыт наркотиков законодательством предусмотрено наказание - лишение свободы сроком до 10 лет, а за сбыт в составе ОПГ - до 12 лет с конфискацией имущества. Однако последнее слово за судом.

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Нацполиция
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